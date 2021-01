Kantsler Priske järjekorravälise vaktsineerimise põhjendused pole veenvad

Olukord meenutab kapteni lahkumist uppuvalt laevalt enne kõiki teisi

Geniaalne turundus oleks see vaid juhul, kui vaktsiine oleks kõigile saada

Krister Kivi, FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Euroopa Liit on elupäästvate vaktsiinide hankimisel ilmutanud hämmastavat suutmatust. Kaugel-kaugel meist ees on oma vaktsineerimistega nii Ühendkuningriik kui Ameerika Ühendriigid, nii Iisrael kui isegi pisike Island. Loodetavasti harutatakse auklikuks osutunud kokkulepete ja hilinevate tarnete üksikasjad lahti detailideni ning selgitatakse välja need, kes oma tööd meie elupäevade ilmselt suurima kriisi kiiremaks lahendamiseks korralikult ei teinud. Kuid olukorras, kus vaktsiini tarnitakse tilkhaaval, on oluline, et iga piiska kasutataks ja kasutataks samas nii, et kaitstud saaks esmalt see segment, kes viirusest kõige enam ohustatud. Mitte need, kes tunnevad mõne haigla peaarsti jõukurite klubi kaudu või omavad tänu oma hiilgavale karjäärile seletamatut «mõjuvõimu» .



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Rootsi seadis oma vaktsineerimiskavaks prioriteediks vanadekodus oleva riskigrupi. Eesti otsustas kõige esimesena hakata vaktsineerima tervishoiutöötajaid ja tervishoiuasutuste personali. See ei tähendanud üksnes arste: vaktsineeritud on ka haiglate tegevjuhte ja tehnikuid, sisseostetud teenuse osutajatena toitlustuse pakkujaid, turvatöötajaid ja koristusteenuse osutajaid – sisuliselt kõiki, kellega patsiendid ja arstid kokku võivad puutuda ja eeldusel, et nad kaitsepookimisest ise huvitatud on olnud. Jaanuari keskel jõudis vaktsineerimine ka esimeste hooldekodudes viibijateni, kuid krooniliste haiguste tõttu riskigruppi kuulujad ootavad siiani potentsiaalselt elupäästvat süsti ning nende kord ei jõua isegi parimal juhul kätte enne veebruari, tarneraskusi arvestades paljude jaoks veelgi hiljem. Et sellises näruses olukorras, kus vaktsiinist on saanud suur defitsiit, on õnnestunud inokulatsioon kätte saada mitmetel «eliidi» hulka kuulujail, tundub väga ärritav. Kõige kurikuulsamaks näiteks on muutunud sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske, keda vaktsineeriti koroonaviiruse vastu jaanuari esimestel päevadel, ammu enne paljusid arste, hooldajaid ja meditsiiniõdesid.