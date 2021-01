Uue valitsuse tulekul on võimalik plaanida uut poliitikat. On võimalik liigutada asju, mis muidu näivad kivinenud. Et konservatiivid pidid just valitsusest lahkuma, on mul mõned konservatiivsed ettepanekud, mis võiks uue valitsuse ja jõududevahekorra juures plaani tulla küll, kirjutab luuletaja Jürgen Rooste.