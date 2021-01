Eestis ei ole kaht erinevat koolisüsteemi. Eestis on ühtne Eesti kool, kus lähtutakse ühest riiklikust õppekavast. Seda õppekava võib läbida eesti või vene keeles. Meie põhiseadus näeb ette, et vähemusrahvuse õppeasutuse õppekeele määrab õppeasutus, ja seni kuni meie riigis leidub piisavalt venekeelseid peresid, kes soovivad, et nende lapsed saaksid haridust just oma emakeeles, tulebki seda võimaldada.

RITA-Ränne lõimumistöörühmade koordinaator Margus Pedaste osutab, et PISA-testide tulemused näitavad õpilaste tulemustes suurt lõhet. Probleem on loomulikult tõsine, aga on lühinägelik arvata, et selle saab lahendada kõigile koolidele (ja mõnede inimeste arvates isegi lasteaedadele) kohustusliku eesti keeles õppimisega. Võib juhtuda isegi vastupidine, kohustuslik võõrkeelne õpe võib lõhet suurendada. Kui venekeelsest perest pärit lapse matemaatikaoskusi mõõdetakse eestikeelse testiga, siis on keeruline hinnata, kas tähelepanu vajab rohkem keel või matemaatika. Laste loomulikud anded võivad jääda sootuks tähele panemata, ka lapse enda õpihimu võib vaikselt hääbuda, kui uut teadmist tuleb omandada ka uues keeles.