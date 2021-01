Kurb on vaadata viimasel ajal riigikogus toimuvat – kas Eesti peaks kuuluma jälle Venemaa koosseisu, kas on vaja abieluteemalist referendumit!? Samas eluliselt olulise eutanaasia teemaga on, nagu on. Tundub, et osa riigikogu liikmeid unustab ära, et ükskord on ka neil aeg siitilmast lahkuda, sest siia sündides on ju ainult kaks asja kindlad, surm ja maksud, kõige muuga võib minna nii, aga ka naa. Millist lõppu aga soovida voodihaigena – kas õudset lõppu või lõputa õudust hooldushaiglas ja/või vanadekodus.