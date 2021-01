Tartu roll Lõuna-Eesti tõmbekeskusena aina kasvab, rõhuv enamik TTÜ Tartu kolledži üliõpilasi on Lõuna- ja Kagu-Eestist, aga ka Pärnust ja Paidest. Suudame konkureerida Tartu Ülikooli ja Maaülikooliga, sest Tehnikaülikool on noorte seas populaarne, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži haldusjuht Ivo Känd.

Ühel päeval, kui pandeemia on selleks korraks läbi, avastame, et oleme lasknud end kirpu otsival penil ära petta. Kuni meie tähelepanu hoitakse viirusel ja vaktsiinil, mutantidel ja maskidel, juhtuvad eluliselt oluliste valdkondadega märkamatult, aga see-eest pöördumatult katastroofid. Taas hingama hakates ja mõtlemis-märkamisvõime taastudes avastame, juba on hilja Tartus inseneriharidust päästa.