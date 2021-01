Jüri Ratase tagasiastumine oli kiiduväärt ja igati aktsepteeritav tegevus. Eriti kui arvestada selle põhjust – ei saa ju üks endast lugu pidav erakond olla valitsuse liige ning samal ajal olla kahtlustatav kiriminaaluurimises. Mis valitsuse lagunemisel võibolla veelgi positiivset on – ebaviisakalt käituvad ministrid saavad ametist priiks.

Kuid see, mis on ühe lõpp, on loogiliselt ka teise algus. Algas põnevus-tõsielusõu «Eesti otsib Vabariigi Valitsust». Valitsust, mis oleks ilus, tark ja osav. Valitsust, millele või kellel ei oleks ränka minevikutaaka seljas, mis võiks kivina uue valitsuse põhja vedada.