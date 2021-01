Kui peaminister Jüri Ratas ei oleks teisipäeva öösel ametit maha pannud, ei oleks ka uut koalitsiooni kokku pandud, ütles Keskerakonna poolt valitsusläbirääkimisi juhtiv Mailis Reps Kuku raadio saates «Nädala tegija».

Reps möönis, et EKRE oma konservatiivses on paljudele Keskerakonna valijatele sümpaatne, eriti maapiirkondades. Küll aga häiris suurt osa inimesi EKRE lahmiv stiil, millega said pihta ka koalitsioonipartnerid. Samal ajal pole ju mingi saladus, et Reformierakond otsis kogu aeg kontakte uue koalitsiooni moodustamiseks. Sellest ei saa siiski järeldada, et oli mingi tohutu alternatiivide kokku panemine.

«Kui ei oleks üks koalitsioon lõppenud, poleks tulnud ka uut,» sõnas Reps. «Selja taga koalitsiooni kokku panemine pole mitte kunagi võimalik. Saad olla lojaalne ühele partnerile.»

Saatejuht Meelis Atonen küsis, mis olid põhiargumendid senise koalitsiooni lõhki ajamiseks. Reps selgitas, et erakonna esimehest või peaministrikohast loobumine on erakonnale väga raske otsus. Jüri Ratas aga oli vastu võtnud otsuse peaministrikoht maha panna. Öösel käis debatt selle ümber, kas ja kui palju on võimalik Jüri Ratast veenda edasi minema.

Repsi hinnangul tuli Jüri Ratas erakonna esimehe kohale eesmärgiga talle puhastada ning tuua Keskerakonda suuri muutusi. «Siin on olnud Jüri väga suur aumees selle riskiga, et erakond kaotas peaministri positsiooni. Kuna tema on võtnud algusest peale hoiaku, et ta peab erakonna viima mitte ainult rahaasjades, vaid kogu taagas ja taustas teisele tasemele. Nüüd, kui tuli kahtlustus olukorras, kus ta ise on esimees, siis ta ei näinud lahendust muus kui mustvalget võimalust.»