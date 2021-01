Iisraeli ajaloolase ja filosoofi Yuval Harari teosed on väga lugemisväärsed. Mitte seepärast, et ta oleks eriliselt sügav maailmamõistja, vaid esiteks seepärast, et ta keskendub olulisele. Teiseks seepärast, et ta kasutab ohtralt võtet, mida esteetikas tuntakse kummastamise nime all, tähendab argise ja üldtuntu esitamist ootamatu nurga alt. Ning kolmandaks seetõttu, et ta on väga populaarne. Viimane on väga suur voorus inforuumide killunemise ajastul. Raske on leida ühist keelt ajastul, kui lugemiste ja lugude vahel on väga vähe kattuvusi.