Opositsioon on heitnud koalitsioonile ette, et abieluteemalise rahvahääletuse peale kulutatakse 1,8 miljonit eurot. Tõepoolest, selline saab olema referendumi maksumus, kuid siin peab meeles pidama, et me saame ka elektroonilised valijanimekirjad. See võimaldab inimestel nüüd ja edaspidi minna hääletama mitte ainult enda kodukohajärgsesse valimiskomisjoni, vaid kõikjal üle Eesti. Kindlasti oleks referendumi korraldamine koos kohalike omavalitsuste valimistega, nagu pakkus EKRE, mõnevõrra odavam olnud, kuid sellele kavale oli opositsioon tuliselt vastu.