Lugupeetud Riigikogu liige, demokraatia ei eelda ebaväärikust ja parlamendiliikme positsioon eeldab arukust. See, mis toimub viimastel nädalatel parlamendis, on otse öeldes nõme. Turvalisema Eesti heaks on töötatud igapäevaselt aastakümneid, aga poleks kunagi uskunud, et seda turvalisust on tarvis just madalale langemiseks, kirjutab Postimehe Fookuse julgeolekuekspert Erkki Koort.



Ma ei räägi üldse sellest referendumist, sest asi läks juba palju aega enne seda käest. Referendumi teerulli süüdistust on siiski väga raske võtta tõsiselt parteidelt, kes on sarnaseid teerulle ise korduvalt rakendanud. See ei tohiks nüüd küll kellelegi üllatuseks olla, et koalitsioon, s.o. enamus, viib ellu poliitikat, millele opositsioon, s.o vähemus, on vastu. «Miljon» parandusettepanekut täiesti jaburatel teemadel ei ole lahe isegi siis, kui see tundub nii ja neid sõnastades on eufooria võtnud võimust meelte üle. Kas te päriselt ise ka arvate, et küsimused lapiku maa kohta on aja- ja asjakohased ning vajavad parlamendis läbiarutamist?