Pärnu Haigla vaktsineerimine FOTO: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Lõppenud nädala «Poliitikaguru» saates arutleti teiste teemade hulgas Eesti vaktsineerimise tempo üle. Saates osalenud Annika Arras, Tõnis Leht ja Keit Kasemets leidsid, et vaktsineerimine peaks olema hetkel riigis kõige tähtsam teema.

Saatejuht Tõnis Leht viskas üles küsimuse, kuidas olla rahul Eesti senise vaktsineerimisega.

«Seda saab vaadata kahtepidi. Eesti on täna maailmas vaktsineeritute arvult elanike kohta esikümne piirimail. Tänahommikuse seisuga (10.jaanuar - toim) olemegi kümnendad. Aga seda saab vaadata ka sedapidi, et on ka Euroopa Liidu liikmesriike, näiteks Taani, kes on suutnud kaks korda kiiremini vaktsineerida. Nad on jõudnud suhtearvuna Ühendkuningriigiga ühele pulgale,» ütles Kasemets.

Ta lisas, et suurimad väljakutseid on veel ees. «Suur küsimus on see, et praegu on alles algus. Eestis vaktsineeritakse praegu kõige lihtsamaid sihtrühmasid, kelle juurde jõuab vaktsiin kiiresti: meditsiinitöötajad ja hooldekodude töötajad. Kui jõutakse laiemate sihtrühmadeni, on väljakutse suurem.»

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhina töötav Kasemets ootab vaktsineerimisele suurema tähelepanu seadmist. «Teine küsimus on selles, kas sellele ülesandele saab läheneda kui tavapärasele. Enamik Euroopa riike on võtnud suuna, et me teeme vaktsineerimist teiste ülesannete kõrvalt. Aga ehk on see midagi sellist, mis vajab täiesti eraldi tähelepanu: omaette juhtimisstruktuuri ja kindlaid eesmärke. Kindlaid arve ja protsente, mis on eesmärgid jaanuariks, veebruariks ja märtsiks.»

PR-agentuuri Milton juht Annika Arras oli mõttekäiguga igati päri. «Minu meelest ei saa see ka olla teema, mida tehakse kõige muu kõrvalt ja natukene. See on selgelt ühiskondlikult kriitilise tähtsusega ja poliitilises mõttes number üks agenda. Arvan, et vaktsineerimise proovikivi ei ole veel saabunud. Eesliinitöötajate vaktsineerimine on eelsoojendus. Täna ju käibki arutelu selle üle, et kes hakkab ülejäänud rahvast vaktsineerima. Kas kogukoormus langeb perearstidele või tuleb luua eraldi vaktsineerimiskeskuseid.»

Arras tõi välja ka probleemkoha. «Minule suureks üllatuseks on ka selgunud tõsiasi, et meie digiriigis ei ole korraliku andmebaasi, mis toetakse perearste.»

Saatejuht Tõnis Leht lisas, et tegelikult mängib vaktsineerimise kiirus rolli alles järgnevatel kuudel. «Kui me vaatame senist tempot, siis see oleks saanud olla kiirem. Aga esimese kuu jooksul ei ole suurim probleem esimeste rühmade vaktsineerimise võimekus, vaid see, et vaktsiine on vähe. Praeguse tempoga saadakse (koguste realiseerimisega -toim) hakkama. Aga teie mainitud edasised väljakutsed on õiged,» lisas Leht.