Sõnum on selge: ohvriks ei olnud kongressiliikmed, sealhulgas ka vabariiklased, kes rüüstamise ajal üritasid oma demokraatlikke õigusi kaitsta (hoolimata sellest, kas nõustuda oletusega, et valimistulemused on võltsitud). Ohver ei olnud ka see üks politseinik, keda löödi tulekustutiga, mille tõttu ta hiljem suri. Ning ohvrid polnud ka need protestijad, kes Kapitooliumisse ebaseadislikul sissetungimisel erinevatel põhjustel surma said. Ei, kõige olulisem Kapitooliumi ründamise ohver on tegelikult konservatismi maine.