Umbes kahe nädala eest kutsus president Donald Trump oma toetajaid tänavale säutsuga, kinnitades, et asi peaks «metsik» olema. See juba tekitas muret, sest Trump on nõus tegema kõik võimaliku selleks, et presidendi kohale jääda.

Esiteks ei ole ta psühhiliselt terve inimene ja ajakirjandus on kinnitanud Valge Maja kontaktide kaudu, et Trump on pärast kaotust oma otsustega veelgi isoleeritum ja äkilisem. USAs on kombeks pressile välja jagada iga päev presidendi päevakava. Detsembri lõpust praeguseni on kavas vaid üks punkt: «presidendil on palju telefonikõnesid ja olulisi kohtumisi.» Ta ei tee midagi. Vahib telekat ja vihastab, et kaotas.