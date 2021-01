Ülemaailmse segaduse varju on jäänud paljude Eesti perede eluline mure: esmaspäeval peavad õpilased pärast vaheaega kooli minema ja seda olukorras, kui terviseamet teatas neljapäeva hommikul uuest mustast rekordist – koroonaviirus tuvastati 1104 inimesel.

Tegu on keerulise dilemmaga: Eestis on koolikohustus ja isegi kui pere elab koos riskirühma kuuluvate vanavanematega, ei tohi lapsed koju jääda. «Ei! Kas tõesti midagi teha ei saa?!» hüüdsid nädalaid sõprade külastamisest hoidunud lapsed hirm silmis, kui kohale jõudis arusaam, et nad ise ei saa enam viirusest hoidumist kontrollida.