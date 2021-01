Üleskutse oma toetajatele välja astuda ning valimisvõitu mitte tunnistada, on tegelikult tavapärane ning ma usun, et me näeme sellist arengut ka lähiaastatel Eestis. Osalt on see loomulikult osa demokraatiast ning me ju toetame sarnaseid protsesse Valgevenes. Siiski on toetuse või hukkamõistu eelduseks demokraatlike valimiste toimumine. Ometigi on selge, et meetod nagu me seda eile USAs nägime, kuulub pigem Ladina-Ameerikasse või Aafrikasse.