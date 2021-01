Teatri- ja muuski etendusmaailmas on mõistel «tähelepanuväärne sisenemine» teinegi kord otsustav tähtsus. Ega see teisiti ka poliitmaastikul ole. Donald Trump laiendas seda käsitlust, tuues me teadvusse tunduvalt uuema mõiste «tähelepanuväärne lahkumine».

Raske on uskuda, et äsja USA kongressis toimunul ja Valgest majast lahkuma määratud meeskonnal pole midagi ühist. Rahvast on ju nädalate kaupa toimunud valimistulemustes kahtlema õhutatud. Vähe sellest - riigipea on ise korduvalt kinnitanud, et valimistulemused on võltsitud, tegeliku võitja triumf varastatud. Kui see ei aja valijatel harja punaseks, siis mis üldse ajaks. Demokraatia on ju hädaohus riigis, mida üldiselt peetakse demokraatia kantsiks ja garandiks.