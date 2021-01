Te olete kindlasti kuulnud väiteid, et Riigikogu liikme roll on iseseisvuse taastamisest saati aina kahanenud. Suisa nõnda, et Riigikogu on sageli nimetatud kummitempliks, mis valitsuskoalitsiooni eelnõud ilma reaalse debati ja sisulise panuseta kinnitab. Riigikogu liikmed kaotavad nägu ja seadusandlik võim koondub aina enam erakondade ja ministeeriumide kätte.