EBS asutas 2018. aasta sügisel «Oluliste raamatute» kursusesarja. Viiel hooajal on tegeldud põhjalikult Thomas Manni «Võlumäe», George Orwelli «1984», Henri Bergsoni «Loova evolutsiooni», Johann Wolfgang Goethe «Fausti» ja Herman Melville'i «Moby Dickiga». Vaba Akadeemia reedene loeng «Neli tsüklit: lugudevaheline ruum» kujutab endast «Moby Dicki» kursuse kokkuvõtet, mis kandis pealkirja «Ameerika majandusmudel».

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.