Teiselt poolt mahtus mõni varjatud torge ka sellesse nappi teksti. Ikka need «kiusajaid, kes on häälekad» ja «kel pole piinlik» ja nii edasi. Jah, neid kiusajaid on ja neid tuleb juurde – ka poliitikute ja ajakirjanike seas, sotsiaalmeediast rääkimata. Aga kindel on see, et erinevad ühiskonnagrupid näevad seda kiusu johtuvat täiesti erinevatest allikatest ja avalduvat erinevates vormides (näiteks on viimastel päevadel mu meelest peavoolumeedias kiusatud vaguraid katoliiklasi).