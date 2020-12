«Päris esimestel nädalatel ja kuudel sumasid ka paljud eksperdid üsna sarnases hämaruses ja udus nagu ajakirjanikud, poliitikud ning teiste valdkondade inimesed, kes kaasa mõtlesid,» nentis Tõnis Leht. «Tõsikindel tunne, mis on teaduslikult õige-vale, kujunes aja jooksul. Maskid on hea näide, kus on jõutud teadusliku konsensuseni, et sellest on kasu. Sama ka ventilatsiooniga - on konsensus, et leviku aluseks on suuresti aerosoolid. Kogu seda protsessi on iseloomustanud teadlaste ja ekspertide suurem kuulamine, aga samal ajal on mitmel pool ka päris teravad vägikaikaveod poliitikute ja ekspertide vahel.»