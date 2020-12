Lapsepõlvest on mulle jäänud meelde Jõulu Aadu, kes oli minu isa tuttav. Olin üllatunud, kui sain teada, et ta nimi ongi Aadu Jõulu ning see pole jõuluvana koodnimi. Perekonnanime Jõulu kannab praegu 51 Eesti elanikku. Nad on valdavalt seotud Rapla kihelkonnast pärit suguvõsaga, sest Nissi kihelkonna samanimelise suguvõsa viimane esindaja suri 1929. aastal. Nimi on ilus ning seda võeti ka eestistamisel kolmel korral nimede Kertz, Semjonov ja Reier asemele.

Nime Jõul kandjad, keda on Eestis 34, on seotud Vändra ja Väike-Maarja kihelkonna suguvõsadega, kuna kolmandas, Muhumaa suguvõsas suri nimi välja 1877. aastal. Uueks nimeks võeti Jõul ka eestistamisel nimede Seks ja Moorberg asemele.

Vanemaid nimesid saab aga seostada otse jõuluvanaga. Kreeka päritolu Püha Nikolaus, kes oli 3.–4. sajandil praeguses Türgis Myra linnas elanud piiskop, sai tuntuks jõulude ajal kingituste jagamisega tema kaitse all olnud meremeestele, prostituutidele, lastele ja teistele. Tema kui Johannese ehk Jaani kõrval populaarseima meespühaku kultus jõudis Eestisse hiljemalt 13. sajandil. Murrang eestlaste eesnimede valikus toimus 15. sajandi teisel poolel, kui kohalike nimede asemel said ülekaalu kristlikud ja germaani päritolu nimed. Paljud neist jõudsid Eestisse juba lühenenud kujul. Eesnimed jõudsid 19. sajandil ka perekonnanimedesse ning Nikolausega saab seostada perekonnanimesid Kala, Kalaus, Kallas, Kallavus, Klaas, Klaassen, Klaos, Klaus, Klausen, Koll, Kollo, Laas, Laasi, Laos, Laus, Niglas, Nigol, Nigul, Niilo, Niilus, Niklus, millel on kõigil Eestis praegu üle 50 kandja. Osal neist nimedest on muidugi ka teisi algupärasid. Kokku on «jõuluvanaga» seostatavaid eesti perekonnanimesid umbes 285 ning neil on 7700 kandjat. Kui võtta lisaks aga ka hiljem Eestisse tulnud nimed (Mõkolenkost Nikolašvilini), saame Eestis kokku ligikaudu 370 nime 10 500 kandjaga. Seega iga sajaneljakümnes Eesti elanik kannab perekonnanime, mida poleks olemas, kui piiskop Nikolaus poleks 1600 aastat tagasi nii palju head teinud.