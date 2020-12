Pauluse kiriku 700-kohaline saal on jõulude paiku muusikute seas hinnatud paik.

Ajal, mil koroonakriis sulgeb ühe tegevuse teise järel, on kirikud seni veel avatud. Sest ühiskond vajab üht kadumatut lootust. Tihti saab see selgeks alles kõige suuremate raskuste keskel, kirjutab EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets.

75 aastat tagasi, 24. detsembril 1945 olid eesti mehed vangilaagris Arhangelski oblasti sügavas metsas. Ühel mehel õnnestus kasuka all tuua laagrisse väike kuuseke. Kui õhtused protseduurid olid tehtud ja vangid loendatud, võeti nari alt kuusk ja seoti see nariposti külge. Imekombel leidus ühel kaasvangil jõuluküünal, mis kinnitati kuusele. Sellega oli kõik väline olemas, et jõuluõhtuga alustada. Süüdati küünal, pirrud kustutati.