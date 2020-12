Elame kirglike ühiskonnateemaliste debattide ajastul. Veel kümmekond aastat tagasi ei oleks suutnud ettegi kujutada, et rahulikud ja vaoshoitud inimesed, nagu eestlased seda on, võivad väidelda nii ägedalt ja emotsionaalselt, nagu seda viimasel ajal meedias tehtud on. Ju see näitab siis, et küsimused, mille üle vaieldakse, lähevad ikka tõeliselt korda, kirjutab EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja Jaan Lahe.