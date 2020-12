Kõige esimene soovitus on arusaadavalt ikka kõiki kokkusaamisi siseruumides vältida. Sel aastal tulevad jõulud teisiti. Kaitsta on vaja igaüht ja igal võimalikul moel. Inimesed on piirangutest väsinud ja see on tegur, mis jõulude ja aastavahetuste aegu võib tuua palju «koroonapidusid». Nende mõju avaldub alles jaanuari algul. Detsembri alguses avaldasid Ühendkuningriigi ja Iiri teadlased Royal Society Open Science (RSOS) ajakirjas artikli D-vitamiini ja koroona seostest ja tõenditest selle kohta, kuidas see mõjutab haiguse kulgu.

Uurijad viitavad sellele, et tegemist on ohutu toidulisandiga, mille nõuetekohane kasutamine ei ohusta inimesi ühelgi moel. D-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin, mis reguleerib tugevalt inimese immuunsüsteemi toimimist. Teadlased tõdevad, et tõendid selle kohta, et koroonaviiruse põdemise raskus on seotud D-vitamiini vähesusega, on veenvad.