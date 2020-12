Evelyn Kaldoja arvamuslugu võtab arvustada Helir-Valdor Seederi väljaütlemist riigikogus, kus ta pidas lastetust üheks Euroopa paheks. Seeder ütles seda kontekstis, et kõik, mis tuleb Euroopast laiemalt, pole veel ilus ja hiilgav, mida tormates üle võtta. Ajalugu on tõestanud, et Euroopas on ka väga palju kurja ja valet olnud ning üheks tänapäeva paheks on demograafiline kriis, millel on muidugi erinevad põhjused. Poleks küll minu isiklik asi kaitsta Seederi seisukohta, kuna olen teisest erakonnast, kuid tema seisukoht oli paratamatult õige. Seda tuleb kaitsta eriti selliste seisukohtade eest, mis ilustades kaitsevad lastetut Euroopat ja otseselt halvustavad ja mõnitavad lasterikkaid perekondi.