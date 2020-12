19. detsembri Keskpäevatunnis arutlesid ja analüüsisid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Ilmar Raag koroonakriisi kommunikatsiooni. Saatejuhid leidsid, et valitsus on kriisikommunikatsiooni politiseerpinud, et ennnast pildis hoida. Lisaks tuli saates juttu ka sellest, et Tallinn peatab ajutiselt PBK-lt venekeelsete saadete tellimise ning Reformierakonna läbikukkunud vihakõne eelnõust.

Priit Hõbemägi ütles, et meie poliitiline struktuur on omavahelisele võitlusele ülesehitatud ja käib võitlus selle nimel, kes saab midagi olulist või rahustavat öelda. «Me oleme näinud seda, et keegi teeb valitsuse pressikonverentsil, keegi teeb suu lahti ja räägib midagi sellist, mida tegelikult peaks hoopis rääkima terviseameti juht kümne minuti pärast, aga ei. Minister, kas ta on välis-, sise- või rahandusminister, tahaks kangesti tungida sellele tervishoiualale ja rääkida, aga nüüd meil on, me oleme hakanud seda tegema,» rääkis Hõbemägi. Hõbemäe sõnul lööb see teavitamise struktuuri sassi ja seetõttu ei saa inimesed aru, keda nad peavad kuulama.

Ilmar Raag ütles, et tegu on kommunikatsiooni politiseerimisega. «Seda on nimetatud ju ka nendes ringkondades, kus seda kommunikatsiooni tehakse selle kriisikommunikatsiooni politiseerimiseks ehk tegelikult ei aeta mitte nii palju kriisikommunikatsiooni asja, kuivõrd ikkagi puhast poliitilist kommunikatsiooni,» nentis Raag.

Kuku Raadio peatoimetaja Ainar Ruussaar, kes Hõbemäe ja Raagi nõustus, sõnas, et kommunikatsiooni politiseerimiseks on ka võimalus. «Nii palju pole ministrid või valitsuse liikmed meediaga suhelnud ilmselt kunagi varem, nii pikka perioodi järjest nagu praegu,» ütles Ruussaar.

Raagi sõnul on kriisijuhtimise juhtroll tavaliselt sellel ametkonnal või ministril, kelle valdkonnas kriis juhtub. «Nüüd mõelge nagu poliitikute seisukohalt, et kui me peaksime praegu ainult käharpäisele ministrile andma kogu juhtimisrolli, siis ju teised jääksid mitmeks-mitmeks kuuks täiesti varju ja see oleks nagu täiesti mõeldamatu,» nentis Raag.