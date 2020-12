Seoses Eestis leviva koroonaviirusega pidas valitsus hädavajalikuks kehtestada hädaolukorrale vastavad piirangud. Need on üldteada, kuid kuna iga päev toob juurde täpsustusi ja täiendusi, on üldjoontes kujunenud olukord, kus nii meedia kui elanikud on rahulolematud: ühed peavad meetmeid poolikuiks ja pehmeiks, teised liiga rangeteks, kolmandad süüdistavad võimu kiirustamises, neljandad meetmetega viivitamises. See kõik on mõistetav, kuna olukord ongi enneolematu – kevadine kogemus veel nii värske, et paljud alles hakkavad mõistma pandeemia ja selle tagajärgede tõsidust.