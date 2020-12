Vootele Päi hoiatab, et kui Eesti Evangeelne Luterlik Kirik hakkab pühasõna lugemise asemel tegema poliitikat, kaotab ta toetuse noorema põlvkonna seas ning inimeste usuleigus muutub usupõlguseks.

Artiklist aga selgub, et väidetav pahameel kiriku suhtes ei ole tingitud niivõrd flirtimisest mõne poliitilise parteiga või riigivõimuga, vaid sellest, et kirikul on nö progressiivse üldsusega võrreldes erinevad arusaamad küsimustes nagu võrdõiguslikkus, lahutused, abordid ning homoseksuaalsus.