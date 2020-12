Miks sotsid ei vabanda Raimond Kaljulaidi üleskutse ees?

Narkootikumid toovad kaasa rängad tervislikud ja sotsiaalsed probleemid

Politsei töötab väsimatult, et hoida ära kuritegusid

Tallinna Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. FOTO: Peeter Langovits

Sotside Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid tahab, et narkootikumide tarbijatel oleks võimalik Tallinna ööelus tarbitavaid uimasteid kontrollida ja veenduda nende ohutuses. See võiks kõlada ehk halva aprillinaljana, kuid kahjuks on reaalselt välja öeldud idee, kirjutab Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.



Mitte keegi sotside juhtidest pole siiani suvatsenud sellise üleskutse eest vabandada, mitte keegi pole suvatsenud seda hukka mõista. Sotsiaalministrina töötanud Helmen Kütt, tervise- ja tööministrina töötanud Jevgeni Ossinovski ja Riina Sikkut – kus on teie kommentaar, miks vaikite? Mida ütleb endine politseijuht, sise- ja justiitsministri ametit pidanud Andres Anvelt?

Narkootikumid toovad endaga kaasa rängad tervislikud ja sotsiaalsed probleemid. Narkokaubandus on ülemaailmne probleem, kus kriminaalse tulu teenimise käigus kaasnevad vägivald, tarbetud surmad, orjakaubandus, inimelude rikkumine. See on fakt.