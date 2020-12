Igapäevaelus ei pane me tähelegi, kui suur osa inimese elust põhineb usaldusel. Võiks öelda, et kui poleks usaldust liigikaaslaste vastu, elaksid inimesed siiani ahvikarjasarnaste kooslustena, kus kõik on omavahel veresugulased ning usalduse tagab vaid ühine kasvu- ja elukeskkond. Teine ahvikari on juba vaenlased ja ka inimesele bioloogiliselt kõige lähedasemate šimpanside hulgas on karjadevahelised taplused tavalised.