Eestis on referendum mistahes kujul asi, mis on rahvale lubatud vastavalt põhiseadusele, kirjutab kolumnist-spetsialist Igor Gräzin.

Eesti kuulumist Euroopa Liitu vähegi toetavate kirjameeste, kolumnistide ja poliitikute üks väiteid on see, et eesti rahvas, olles suveräänne, otsustas hääletusega selle kasuks, et kuuluda Euroopa Liitu.