Meil on sümptomaatiliseks saanud põhiõiguste piirangute õigustamine sellega, et «heal» kohalikul võimul ei jää muud üle, kui rakendada «pahasid» eurodirektiive. Seda tehakse lootuses, et tavakodanik viimastesse ei süüvi. Kes aga seda teha viitsib, veendub et üsnagi liberaasete direktiivide ja piiravate seaduseelnõude vahel on olulised käärid. Liikmesriikidele on antud võimalus tunduvalt leebemateks lahendusteks, kuid meil vajutatakse piiranguvõimalusi nähes gaas põhja, mille peapõhjusteks on kontrolliva ametnikearmee vajalikkuse õigustamine ja tavakodaniku vastutustundlikkuse alahindamine.