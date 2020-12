FOTO: wolfstone-photo via www.imago-images.de/imago images/Werner Schmitt

Õpilased on saadetud distantsõppele paljudes riikides üle kogu maailma. Pildil tühi klassiruum Saksamaal

Hea Jaak Aab. Olen algklassi lapse vanemana olukorras, kus HTM on andnud koolidele suunise määratleda distantsõppe korraldus kooli kodukorras, kuid tegelikult koolis, kus mu laps õpib, puudub süsteemsus, kontakttunnid toimuvad kaootiliselt, distantsõppe kord on määratlemata ning tegelikkuses toimub lapsevanema koormuse arvel koduõpe, mitte juhendatud õpe.

Tänaseks on mu tütar olnud kuus koolipäeva eneseisolatsioonis ning selle aja jooksul on toimunud kolm 45-minutilist kontakttundi õpetajatega, kus laps on saanud küsida, kui millestki aru ei saa. Olen selgitanud selle eneseisolatsiooni aja jooksul ringi raadiuse olemust ja õpetanud inglise keelt, teinud töö ajast plakateid ja muusikat.