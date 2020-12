Rohepööre tähendab puhtamate tehnoloogiate kasutuselevõttu, eeskätt nende, mis suudavad CO2-emissiooni vähendada või üldse vältida. Eesti Energial on Ida-Virumaal enam kui miljardi euro väärtuses tootmisvarasid, mida ei ole mõistlik hüljata, vaid tuleb leida võimalus, kuidas need õiglase ülemineku protsessis rohepöördesse panustada saaks. Eesti Energia oluline panus tegi Eestist mullu Euroopa Liidu kiireima süsinikuheitmete vähendaja, kontserni taastuvenergiaettevõte Enefit Green püstitab praktiliselt iga kuu uue tootmisrekordi. Taastuvenergia osakaal meie tarbimises on suurem kui kunagi varem, ületades tihti põlevkivist toodetud elektri hulga. Eesti Energia on valmis rohepööret jätkuvalt eest vedama.