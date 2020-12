Liberalismi viletsus seisneb lühidalt öeldes selles, et ta ei loo ise midagi, vaid üksnes võtab ära. See ei tähenda, nagu poleks liberalismi vaja. On ikka, isegi väga, nii nagu õunapuule on vaja aednikku, kes puud regulaarselt kärbiks. Vastasel korral puu metsistub ja vajub lõpuks iseenda raskuse all kokku. Õigesti lõigatud õunapuu kannab seevastu head vilja. Ta saab võimaluse küll kasvada ja kanda, kuid teda ka ohjeldatakse. Nii et ehkki liberalism midagi ei loo, vaid ainult võtab, loob ta võtteski ometi midagi uut – uuenenud ja parema olukorra, mis pikendab puu, see tähendab traditsioonist võrsuva kultuuri eluiga.