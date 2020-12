Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab 2. ja 3. detsembril 13. väärtuskasvatuse konverentsi, kus uuritakse Eesti hariduspoliitika üht keskset põhimõtet – võrdseid võimalusi igale lapsele. Postimees vahendab otseülekannet konverentsilt.

Tänavune konverentsiprogramm on jaotatud neljaks teemaosaks. Sissejuhatuses uuritakse võrdseid võimalusi, nende tugevusi ja varjukülgi lasteaia ja kooli näitel. Teise osa esinejad keskenduvad valikule neist muredest, mis võrdsete võimaluste tagamisega seonduvad. Seejärel kõneldakse eraldi nii poiste ja tüdrukute kasvatamise ning sooteadliku pedagoogika, kaasava hariduse ja vaimse tervise teemal.

«Eesti eristub positiivse näitena võrdsuse ja õigluse printsiibi rakendamisel, ja eriti just tugeva põhihariduse tagamisel igale lapsele,» selgitab Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli projektijuht ja konverentsi peakorraldaja. Konverentsil uuritaksegi, milles seisneb võrdsete võimaluste loomine hariduses – mis on hästi ja mida saaks paremini? Kuidas sisustatakse võrdseid võimalusi kui väärtust? «Meid huvitab, millised suured väljakutsed vajavad lahendamist enne, kui saame ise uhkusega tunnistada – Eesti on maailma parimat haridust pakkuv riik,» ütleb Nummert.

Septembris avalikustatud OECD PISA 2018 analüüs osutas, et Eestis on loodud võrdsed võimalused põhihariduse omandamiseks. Õpilastel on hea juurdepääs maailmatasemel haridusele, olenemata nende elukohast või sotsiaalmajanduslikust taustast. Tartu Ülikooli eetikakeskuse 13. väärtuskasvatuse konverents «Võrdsed võimalused luubi all» vaatleb võrdseid võimalusi kui põhimõtet ja peamist väärtust, millest lähtudes hariduselu valikuid tehakse.

Nagu varasematel väärtuskasvatuse konverentsidel, kuulutatakse välja ka tänavused «Väärtuskasvatuse kool 2020» ja «Väärtuskasvatuse lasteaed 2020» rändkarika saajad.

Konveretsi ajakava

Kolmapäeval, 2. detsembril:

10.00–10.05 Sissejuhatus konverentsipäeva

Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

10.05–10.30 «Võrdsed võimalused – kas kättesaamatu ideaal või igapäevane tegelikkus»

Kristi Paron (Õiguskantsleri büroo)

10.30–11.45 «Võrdsed võimalused luubi all – vaade koolile»

Maie Kitsing (Haridus- ja Teadusministeerium)

VAHEKLIPP: Tunnustusprogrammis «Hea kool kui väärtuspõhine kool 2020» osalejate tunnustamine ja väärtuskasvatuse karika üleandmine.

11.45–12.00 Sirutuspaus

12.00–12.45 «Võrdsed võimalused luubi all – vaade lasteaiale»

Tiiu Tammemäe (Tallinna Ülikool)

VAHEKLIPP: Tunnustusprogrammis «Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2020» osalejate tunnustamine ja väärtuskasvatuse karika üleandmine.

12.45–13.15 Lõunapaus

13.15–13.45 «Kas tehnikal on sugu? Klaasseinad ja klaaslagi IKT-s»

Mari-Liis Sepper (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

13.45–14.15 «Poisid ongi sellised ja tüdrukud nii ei käitu? ehk Kuidas õpetajana müüte murda»

Merilin Mandel (Instagrami konto @jesslapsed looja)

14.15–15.00 «Educators constructing Gendered Identities». Ettekanne tõlgitakse eesti keelde.

Professor Liisa Tainio (Helsingi Ülikool)

15.00–15.15 Päeva kokkuvõte ja muinasjutt, muinasjutuvestja Ena Mets

Neljapäeval, 3. detsembril:

10.00–11.30 «Teaching character for educational equity – how can every student flourish through character education?». Ettekanne tõlgitakse eesti keelde.

Gary Lewis (Association for Character Education)

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–12.15 «Kuidas ja millega toetada õpetajat kaasava hariduse rakendamisel?»

Marie Runnel (Rajaleidja keskus)

12.15–12.45 «Mitme teraga mõõk. Ühe sotsiaalpedagoogi vaade kaasavale hariduse»

Iiri Saar (Tartu Descartes'i Kool)

12.45–13.15 «Hea kool andekale on hea kool kõigile»

Viire Sepp (MTÜ Eesti Talendikeskus)

13.15–13.45 Lõunapaus

13.45–14.15 «Kuidas toetada õpilaste vaimset tervist?»

Ada Urm (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

14.15–15.00 «Vaimse tervise esmaabi»

Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasi)