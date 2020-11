Niisiis lähevad neljast kaks auhinda teadlastele – täpsemalt, sotsiaalteadlastele – ja see pole üldse tavaline. Enamasti mõistetakse teadlasi kui selliseid olevusi, kes maailma lahkavad ja selgitavad, aga seda muuta või parandada ei oska. Tegelikult on asjad teisiti. Hea teadlane on see, kelle tööst midagi muutub. Veel parem teadlane on see, kelle töö (või selle selgitused) muudavad ühiskonna mõtlemist.