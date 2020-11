Täna anti üle Järvesoo nimelised auhinnad. Majandusteadlane Heido Vitsur on üks Aino Järvesoo testamendi täitjatest ja jagab loos oma mälestusi Järvesoost ning tema püüdlustest.

Sellest ajast on möödas üle kahekümne aasta kui endale täiesti ootamatult sain Aino Järvesoolt kutse tulla talle Tartusse külla, et arutada Eesti demograafilise olukorra majanduslikku tausta. Arutada, mida oleks sellises olukorras vaja teha ja mida oleks temal võimalik teha.

Selleks ajaks oli Aino oma suured panustamised ehitustesse juba ära teinud ja neis ka parasjagu pettuda jõudnud. Tema abil kerkinud või soetatud hooned ei toonud kaasa sellist elu ja tegevust kui nende projektide vedajad omal ajal talle lubanud olid. Kord rääkis ta mulle, et oli öelnud korbi juhtidele, et õigem oleks, kui te selle maja maha müüksite ja raha eest ägeda peo korraldaksite – muidu on mu raha täiesti raisku läinud.