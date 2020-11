Olgu kohe esimestes ridades öeldud, et minu maalimavaade on alalhoidlik, tuginen traditsioonilistele väärtustele ja ka usu teema, kuigi isiklik, on minu jaoks tähtsal kohal. Kuid rahvahääletust abielu teemal ei toeta. Ja selleks on mitu põhjust, muuseas ka võimalik oht julgeolekule.

Esiteks. Mida me saavutame valitsuse poolt sõnastatud lausega rahvahääletusest («Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?»)? Ei midagi uut. Eesti Vabariigi perekonnaseadus sätestab selgelt, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Kui rahva vastus küsitluse tagajärjel tuleb «jah», siis ei muutu mitte midagi, sest rahvahääletuse tulemuseks on keeld kehtivat perekonnaseadust abielu mõiste osas muuta. Kui vastus on «ei», siis suure tõenäosusega ei muutu samuti midagi. Jah, rahvahääletuse tulemus muu riigielu küsimuses on küll õiguslikult siduv, aga «ei» vastuse puhul puudub selgus, millise kohustuse see riigiorganitele kaasa toob. Kahtlen, kas selline küsimus on põhiseadusega kooskõlas, kus «jah» vastus on riigiorganitele siduv aga «ei» vastus mitte (antud käsitluse juures tuginen ka endise õiguskantsleri Allar Jõksi arvamusele). Ehk siis sisuliselt rahvast petetakse.