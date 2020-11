Rein Lang nentis, et olukord, kus suured telejaamad üksmeelselt katkestavad ametis oleva presidendi ametlike pressibriifinguid, süüdistades presidendi väiteid tõele mittevastavuses, on pretsedenditu. Sama toimub ka sotsiaalmeedias. Arvamusplatvorm Twitter on korduvalt pidanud vajalikuks Donald Trumpi tviite ise kommenteerida ja neis sisalduvat teavet ümber lükanud.