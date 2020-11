Sel nädalal jõuti Mägi-Karabahhis rahuleppeni. Politoloog Karmo Tüür hindas Kuku raadio saates «Välismääraja», et rahuleppe tingimustesse on juba sisse kirjutatud punktid, mis võivad edaspidi hakata uusi kokkupõrkeid õhutama. Väliskommentaator Toomas Alatalu oli optimistlikum.

Rahuleppeni tähtsaimaks osaks on, et Armeenia peab lahkuma kõigilt okupeeritult aladelt. Tegemist on Aserbaidžaanile kuuluvate rajoonidega Mägi-Karabahhi ümber, mida kogu rahvusvaheline üldsus peab okupeerituks, selgitas Karmo Tüür.

Küll aga on tema hinnangul rahuleppes kaks suure küsimärgiga punkti, mis näitavad, et tõenäoliselt see lepe ei jää pidama. Nendeks on kaks koridori. Esimene neist peaks siduma Armeeniat ja Artsahhi, nagu armeenlased ise Mägi-Karabahhi nimetavad, sõnas Tüür. Koridori valvaksid vene rahuvalvajad. Ühendustee peaks läbima Šuši linna, mis on täna Aserbaidžjaani kontrolli all.