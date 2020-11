«Reformierakond on nii korduvalt kasutanud seda umbusaldamise meetodit, et see on muutunud täiesti naeruväärseks. See peaks olema väga tõsine parlamentaarse võitluse relv, aga see on, ma ütleks mitte häbistatud, see on nüristatud,» ütles Hõbemägi ja arutles, kas opositsiooni käsi on nii põhjas, et mitte midagi muud enam pähe ei tule. Milleks teha midagi, mille ainsa tulemusena jääd ise naeruväärseks, arutles ta.