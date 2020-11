Seni on Eesti valitsuserakonnad hoidnud välispoliitikas ühtset joont: vaieldakse küll nüansside üle, ent suures pildis saadakse aru legendaarsest ütlusest «mitte kunagi enam üksi», märkis Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Indrek Saar Kuku raadio saates «Nädala tegija». Saar sõnas, et kui opositsioonis olles sai veel EKREt õigustada, et nende sõnades ei kajastu valitsuse ametlik seisukoht, siis nüüd seda enam teha ei saa.

«See, mille kõigega on Isamaa olnud valmis leppima, on hämmastav,» avaldas Saar imestust. «Ma arvan, et aasta tagasi juhtisin ma tähelepanu, et kui piltlikult öelda, siis EKRE iga päev valitsuses olles pühib Isamaa väärikuse riismetega põrandat. Eriti joonistub see välja välis- ja kaitsepoliitika puhul.»