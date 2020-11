Erinevad petitsioonid on viimasel ajal väga populaarseks muutunud. Alles mõni nädal tagasi andsid tuhanded inimesed oma allkirja, et muuta perekonnaseadust. Praegu aga kogub populaarsust hoopis teine rahvaalgatus.

«Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!» Nõnda kõlab loosung, millega kutsutakse üles inimesi interneti teel allkirjastama petitsiooni, mis nõuab riigilt, et tavapärane elu hoolimata koroonakriisist jätkuks.

Petitsiooni looja on alternatiivuudiste portaali Telegram peatoimetaja Mariann Joonas Tõnumaa. Nähtavasti ei pane Joonas kahtluse alla ainult maakera mõõtmeid, vaid ka ennetavate meetmete efektiivsuse. Nimelt taotleb Joonas petitsiooniga, et erinevad ärid püsiks lahti ning maski kandmine oleks rangelt vabatahtlik.

Praeguseks on oma allkirja petitsioonile andnud pea kaheksa tuhat inimest. Tegemist on küllaltki hirmutava arvuga. Sisuliselt peegeldab see olukorda, kus kaheksa tuhat inimest üle Eesti mööda erinevaid kauplusi ja kultuurisündmusi ringi trambivad, kindlasti mitte ei kanna maski ning halvima stsenaariumi järgi enda ümber olevaid inimesi nakatavad.