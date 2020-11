Pole mõtet öelda, et nemad tegid. See on Sinu meeskond, keda sa juhid ja kui Sina seda ei tolereeriks, lõppeks ka taoline räuskamine. Iga järgneva «valitsuskriisiga» aetakse inimesi rohkem tülli ja tõenäosus, et keegi kuskil selle eest, kes ta on, tappa saab, kasvab, sest sõnades on vägivald teie eeskujul ammu alanud. Ajaloost on teada, et hirm on autokraatliku, mitte demokraatliku ühiskonna liim.