Mina olen ühiskonnaliikmena vanaisa seisuses ja võin põhiseaduse õigusega oma arvamust avaldada. Kas meedia minu arvamust ka avaldab, ma ei või kindel olla. Ma tean, et minu seisukohti võivad kommentaatorid pidada lõhestavateks, ja lisan, et netikommentaare ma ei loe. Selja tagant ründamine mulle ei meeldi.

Tegelikult olen ma relikt, sest ei ole palju neid, kes oma elukaarega on nii kaugele jõudnud. Ja veel kirjutavad ka. Aga ma olen Varro Vooglaiu kõrval traditsioonilise abielu pooldaja. Pooldaja sellepärast, et olen jõudnud vanaisa õnneliku seisuseni. Minu arust on see iga mehe parim lõppsaavutus. Mina ei kujutanud oma elu ette üksiku vanapoisina ja pahura vanamehena elu lõpusirgel.