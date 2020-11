Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja tõi välja, et kahe nädala koroonanakatumiste suurte arvude taga on lootuskiireks, et praegu on nakatumine valdavalt kolletepõhine ja suure osa nakatumiste puhul suudetakse tuvastada, kust viirus pärit on. Suurtes arvudes on sees ka vanglad ja teised suletud süsteemid, kus hakkabki tulema palju nakatumisi, kui viirus sisse saab. Olukord on siiski väga tõsine.