Meid ümbritsevas maailmas on vähe seda, mida ei annaks paljudes eri suundades edasi arendada. Teadus määratleb reeglina piiratud sobivate omadustega mudeli, mille peal kontrollitakse kindlat muutuse võimalust või soovi, kirjutab TTÜ teadur Ago Samoson.

Keerukaim süsteem on inimene ise, tema arendamine algab esimestest hingetõmmetest teadliku õppimise ja treeninguni. Erilist tähelepanu väärib kardiovaskulaarse süsteemi suur osakaal inimese tervises, selle süsteemi traagiliselt «juhtiv» roll enneaegsel elutegevuse lõppemisel.

Kõigi organite energiavarustuse võtmeks on hapniku omastamise võime (VO2 max). See sõltub mitokondrite talitlusest, mis reeglina saavutab oma tipu naistel juba kümneselt ja meestel paar aastat hiljem. Peale kolmekümneseks saamist on hapnikutarbimise langus 10% aastas. Kestvustreeningutega saab aga tarbimisvõimet tõsta umbes kaks korda, kuni 85 mL/min.kg, ning vananemisel piirata languse 5%-le aastas.