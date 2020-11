Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» rääkisid Väino Koorberg ja Rein Lang täna televisioonist. On ta siis surnud või elus? Saatekülaliseks oli Jüri Pihel – vana telemees, kes nüüd peab Kanal2 uuesti tippu viima.

2006.–2007. aastal voolas Eesti reklaamimaastikule põhjustel palju raha ning sündis mituteist uut sarja, mis olid korraga eetris. «Sellist paradiisi muidugi ei saa 1,3 miljoni inimesega riik, kellest veel kolmandik räägivad teist keelt ja vaatavad hoopis teisi telejaamu, endale loogiliselt lubada. Kunagi öeldi, et alla viie miljoni rahval pole oma televisiooni jaoks üldse mingeid šansse – kui televisiooni tegemine ja levi olid väga kallid,» meenutas Pihel. Ta ennustas, et mingi turukorrastus seisab veel ees, eriti just selle osas, mis puudutab väga kallilt toodetud kaunist televisiooni.