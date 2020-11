Sotsiaaldemokraadid kujundavad tänasel erakorralisel elektroonilisel volikogul seisukoha abieluvõrdsuse teemal. Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles oma avakõnes, et on sotsid peaksid astuma sammu edasi ning toetama kõigi õigust abielluda. Avaldame Saare kõne täies mahus.

Head erakonnakaaslased, külalised, sõbrad

Empaatiavõime, oskus asetada end teise inimese rolli, näha läbi tema

silmade on imeline oskus. Mõni võib ehk isegi öelda, et see on anne. Siiski

ei tähenda see, et see oleks justkui midagi, mis kas on sulle emapiimaga

kaasa antud või mitte. See on oskus, mis on arendatav ja see on võime,

mille võib kaotada. Kindlasti oleme kõik enda ümber täheldanud paljusid

inimesi, kes aastatega, elukogemuse lisandudes muutuvad mõistvamaks.

Selliseid sümpaatseid pereliikmeid, töökaaslasi, naabreid, vahel endiseid

punkareid, tihti vanaemasid ja vanavanaisasid, kellega koos on alati soe ja

turvaline. Kes ei tänita, vaid kuulavad sind tähelepanelikult ja kellel on

häid nõuandeid, kui märkad küsida. Kellel jagub alati armastust nii sõnas

kui teos.

Muidugi on ka neid, kelle elu on kurjaks teinud. Vahel lihtsalt läheb nii

ja vahel ei ole see sugugi mitte inimese enda valik, sest elu ongi tema

vastu ebaõiglane olnud. Ja vahel oleme me kasvanud keskkonnas, kus on olnud keeruline mõista, et elus on palju värve, sest mõni neist on peitu pandud.

Minu lapsepõlves oli ka nii. Mustvalged olid fotod ja maailm. Värviline

paistis elu Läänes, vabas maailmas: Soome televisioonis, sugulaste saadetud

perepiltidel ja Burdas. Õnneks enam ammu ei ole, aga oli pikka aega. Väga

suure osa minu vanemate ja vanavanemate elust. Aga me ei tahtnud, et see

nii oleks, me tahtsime olla vabad ja vabaks me riigina saime. Me ei taha,

et see jälle nii oleks.

Valitsuses on poliitiline jõud, mis surub meid tagasi sellesse

must-valgesse pildialbumisse. Me ei taha, et me ennast ise taas mentaalselt

okupeeriksime, oma empaatiavõime ja õiglustunde peitu paneksime. Me ei taha

taas mustvalget maailmapilti, sest see on üheülbaline, ebaõiglust tekitav

ja tegelikult ka neetult igav. Me oleme seda kogenud ja me teame, et see ei

ole enam kunagi meie valik. Ärme lase seda endale peale suruda. Selleks

tuleb öelda selge ja kõlava häälega välja, et me ei lase oma riiki tagasi

lohistada aega, kus inimõigused ei kehtinud, demokraatia oli sõnakõlks ja

armastuse ainus lubatud eesmärk oli toota riigile tööjõudu ning palavat

armastust oli lubatud tunda vaid kodumaa ja partei vastu.

Me hoolime oma inimestest ja me tahame, et kõigil oleks võimalus olla

õnnelik. Et kõigil oleks võimalik armastada ja olla armastatud ilma, et nad

peaksid kogema ühiskondlikku hukkamõistu ja tagakiusamist. Et hoolimata

sinu seksuaalsest sättumusest saaksid sa valida just sellise juriidilise

vormi oma suhete korraldamiseks nagu sulle parim tundub. Et kõigil, kes

soovivad, oleks võimalus abielluda. Õigus abielluda ja luua perekond on

inimõigus.

Selleks, et meie algatus ei piirduks üksnes paari kõlava deklaratsiooniga,

vaid tooks kaasa tegelikud muutused, peame saavutama veelgi laialdasema

ühiskondliku mõistmise. Uuringute kohaselt on täna valmis abieluvõrdsuse

põhimõttele toetust väljendama umbkaudu 40 protsenti Eesti inimestest ja

toetajate hulk on viimastel aastatel kogu aeg kasvanud. Seepärast olen

veendunud, et meie potentsiaalseid liitlasi selle eesmärgi poole liikumisel

on tunduvalt rohkem. Seetõttu on oluline, kuidas me räägime inimestega, kes

hetkel veel kõhklevad või kes ennast LGBT+-õiguste teemasid arutades

ebakindlalt või ebamugavalt tunnevad. Me ei tohi neid hukka mõista,

häbistada ega naeruvääristada. Me ei tohi muutuda oma poliitiliste vastaste

sarnaseks. Me peame kannatlikult, ausalt ja argumenteeritult selgitama,

miks võrdsed õigused on kogu ühiskonnale olulised ja miks samast soost

paaride õigus abielluda ei kahjusta kellegi olemasolevaid õigusi ega

perekonnaõnne. Nii jõuame ühiskonnas järjest suurema toetuseni võrdsete

õiguste tagamisel - seda kinnitab muu maailma praktika ja uuringud.

Diskussioon ühiskonnas aitab mõistmisel kiiresti kasvada.

Lugupidav, demokraatia reegleid austav arutelu aitab ühiskonnal areneda.

Aga me teame, et meil on Eestis olemas poliitiline jõud, kelle juhid

vahendeid ei vali, sõites süsteemselt üle õigusriigist, demokraatliku

ühiskonna kultuurist ja kokkulepetest. Me peame olema ülimalt

tähelepanelikud, et mitte anda järele kiusatusele vastata samaga. Ka siis,

kui see tundub esmapilgul lihtne ja efektiivne tee eesmärgi suunas.

Ma tean, et mõnedki meist oleksid soovinud minult, kui erakonna esimehelt

juba nädala alguses lubadust erakonnana toetada abieluvõrdsust. Ma mõistan

seda soovi igati. See on ju ka minu soov, sest see on ka minu sügav

veendumus, paljude mulle väga armsate ja oluliste inimeste seisukoht. Ometi

ei tohi me kunagi unustada, et demokraatlikes organisatsioonides on

kirjutatud ja ka kirjutamata reeglid, mida ei tohi hüljata ka siis, kui

tundub, et see oleks parasjagu kasulik. Neid reegleid tuleb austada igas

olukorras, sest muidu kaob vastastikune usaldus ja ilma usalduseta ei ole

me midagi.

Meie ees olev missioon nõuab meilt meelekindlust ja sisemist veendumust

kogu organisatsioonis. Ei ole sugugi lihtne tõrjuda tagasi

äärmuskonservatiivide soovi inimõigusi piirata, eriti olukorras, kus ka

peapiiskop on lasknud ennast- loodetavasti pahaaimamatult- vedada teele,

mis meid ühiskonnana katki rebida ähvardab. Seepärast peab meie enda armas

erakond olema võimalikult veendunud, et me ajame õiget asja. Siis on

meeskonnatöö. Siis oleme me tugevad. Aitäh kõigile piirkonnajuhtidele ja

meie aktiivsetele inimestele üle Eesti, kes on sellel teemal aktiivselt

kaasa mõelnud, selgitanud, ühisosa otsinud!

Kasutan võimalust ja tänan Noori Sotsiaaldemokraate nende selge seisukoha

eest abieluvõrdsuse küsimuses. Nii nagu te näitasite erakonnale sajandi

alguses eeskuju, et võtta tagasi meie maailmavaateline nimi-

Sotsiaaldemokraadid- nii olete te ka nüüd meile julgelt teed näidanud.

Erakonnal on aeg järgida noorte eeskuju. Samuti tunnustan Roheliste

erakonda abieluvõrdsuse algatuse eest, mis on mobiliseerinud sedavõrd palju

inimesi tänase valitsuse ja selle poolt aetava vaenu õhutava poliitika

vastu. Tean, et selle algatusega on juba liitunud ka arvukalt

sotsiaaldemokraatide liikmeid. Loodan, et jõuame täna otsusele, mis annab

ka mulle selle võimaluse.

Nii nagu otsustasime meie eelmisel volikogul, on meie kohustus hoida ära

kavandatav vihareferendum. Kui valitsusliidul siiski õnnestub see läbi

suruda, kutsume üles kõiki Eestimaa inimesi ütlema sellel referendumil

selge ei meie inimeste õiguste piiramisele ja ajas tagasi pöördumisele. Mul

on hea meel, et meil on ühiskonnas üha enam liitlasi.

Sotsiaaldemokraadid on alati seisnud võrdsete õiguste eest. Nüüd on aeg

astuda järgmine samm ja toetada kõigi õigust abielluda. Me kõik väärime